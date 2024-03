Raccolta fondi per l'oratorio di Rebbio: un pomeriggio con Simone Mauri

Il cuore pulsante del quartiere di Rebbio si prepara ad accogliere un evento che promette di essere non solo un momento di grande musica ma anche un'importante occasione di solidarietà comunitaria. Domenica 24 marzo, dalle 15 alle 18, il bar dell'oratorio di Rebbio si trasformerà in un salotto culturale e sociale grazie alla presenza di Simone Mauri, illustre figura della scena musicale locale, noto per il suo talento eccezionale con il clarinetto basso.

L'evento, denominato "Te' PRO con Simone Mauri", si inserisce all'interno di una più ampia iniziativa di raccolta fondi finalizzata al miglioramento delle infrastrutture dell'oratorio. L'obiettivo primario è l'aggiornamento della sala corsi con l'installazione di una moderna TV da 65 pollici, che fungerà da supporto didattico interattivo. Superato tale traguardo, i fondi aggiuntivi verranno destinati all'adeguamento alle normative di sicurezza di specifiche aree dell'oratorio, fondamentali per le sue attività pubbliche e di intervento sociale.

La comunità di Rebbio e i fan di Simone Mauri sono invitati a partecipare a questo pomeriggio speciale, dove musica, convivialità e solidarietà si fonderanno in un unico, indimenticabile momento. L'iniziativa è sostenuta dall'associazione ASI Noerus aps, che offrirà te e biscotti a tutti i partecipanti, sottolineando il valore dell'accoglienza e della condivisione.

Questo evento rappresenta una splendida opportunità per rafforzare il senso di comunità e supportare l'oratorio di Rebbio nel suo ruolo vitale di centro sociale e culturale. Un appuntamento da non perdere, per godere della straordinaria performance di Simone Mauri e, allo stesso tempo, contribuire a un progetto di grande valore per il quartiere.