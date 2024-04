Barcaioli in protesta "occupano" il pontile di Sant'Agostino: "Sindaco, vogliamo regole chiare"

Il pontile del molo di Sant'Agostino a Como è ancora motivo di discordia. Un gruppo di titolari di noleggio barche con conducente ha messo in atto un'azione di protesta contro alcuni barcaioli che, a detta loro, non rispetterebbero le regole che normano la professione sul lago di Como. Per farsi notare e sentire il gruppo di manifestanti ha per così dire "occupato" il pontile tenendo le proprie barche ormeggiate su entrambi i lati, rendendo quindi più difficoltoso per gli altri barcaioli (quelli nel mirino della protesta) far salire i clienti (leggasi turisti) a bordo, costringendo ad attraccare alla parte di testa del pontile.

Per la precisione viene lamentata la presenza di barcaioli che farebbero "piazza", cioè avvicinerebbero i passanti lungo viale Geno per vendergli un giro in barca. "Questo non ci sembra proprio che sia consentito dalle attuali regole - dicono alcuni titolari di noleggio barche - oltretutto se tutti facessimo così qui diventerebbe una giungla e si rischierebbe anche di litigare per portarsi via i clienti. No, non è così che si lavora".

Il problema della convivenza tra barcaioli privati era già emerso l'anno scorso ed era sfociato in un'ordinanza comunale che però è stata sospesa dal Tar dopo che alcuni barcaioli che noleggiano i natanti senza conducente hanno fatto ricorso. Adesso, con l'esplosione della stagione turistica tornano i a farsi evidenti i dissapori tra i barcaioli. Del problema si sta interessando anche Cna Como che ieri, attraverso il presidente del settore nautica, Enzo Fantinato, ha inviato una lettera al sindaco Alessandro Rapinese: "Abbiamo fatto presente al sindaco la necessità di avere regole chiare che assicurino a tutti lo svolgimento del lavoro in serenità per tutta la stagione turistica".