Quanto costa un aperitivo al nuovo Ceccato Garden Bar sul Lungolago di Como

Lo scorso sabato 16 marzo a Como è stata inaugurata una storica attività: il Ceccato. Un luogo in cui il tempo sembra essere sospeso, dove eleganza e qualità si uniscono armoniosamente per dar vita a un nuovo cocktail bar, simbolo indiscusso della Dolce Vita sul Lungolago di Como. La sua terrazza panoramica e il suo rigoglioso giardino all’italiana affacciato sulla passeggiata del nuovo Lungolago, da poco inaugurato, sono state riaperte agli ospiti, per offrire alla clientela locale e internazionale pranzi en plein air, cocktail d’autore al tramonto e notti di musica sotto cieli stellati. Tutto bellissimo. Ma quanto costa un aperitivo? Incuriosita da questa eccellente apertura la rivista specializzata Scatti di Gusto è andata a curiosare e ha reso noto il menu del nuovo Ceccato dove hanno anche testato (con ottime recensioni) alcuni cocktail. Per un aperitivo si passa dai 15 ai 18 euro. I classici (Martini, Negroni, Daiquiri) sono i meno cari per arrivare ai 18 euro di cocktail più sofisticati. Un Fragola & Panna Gimlet – Gin Infuso alle Fragole, Cordiale al Burro, Vermouth Americano per fare solo un esempio si paga appunto 18 euro.

Passiamo al cibo. Per polpette al sugo con pane casereccio siamo sui 18 euro, e friselle con burrata e olive taggiasche 22 e per focaccia con burrata, prosciutto di Langhirano arriviamo a 20. Fortunati i vegetariani che per un Sandwich Integrale – Hummus di Ceci, Zucchine, Pomodori Secchi Cipolle di Tropea, Giardiniera Ceccato spendono solo 14 euro, il prezzo più basso in assoluto. C'è già chi storce il naso perchè trovano il tutto un po' costoso e con prezzi da turisti che potrebbero scoraggiare i comaschi doc dal frequentare un luogo a loro tanto caro. Altri invece pensano che sia giusto così e che per aperitivi o stuzzichini meno cari si possono scegliere altri bar della città. Cosa ne pensate?

I prezzi da listino: i cocktail

Futurismo (16 euro)

Inventina {1932} – Bolla Italiana, Liquore all’Ananas, Succo d’Arancia Gelato

Giostra d’Alcol {1932} – Vino Barbera, Cedrata, Bitter

Avanvera {1932} – Cognac, Liquore Strega, Vermouth Rosso

Scintilla {1932} – Liquore di Genziana, Assenzio, Gin

Signature (18 euro)

Fragola & Panna Gimlet – Gin Infuso alle Fragole, Cordiale al Burro, Vermouth Americano

Sgroppino Signature Serve – Grappa, Liquore allo Zenzero, Franciacorta, Gelato al Limone & Panna

Variegato Ramos Gin Fizz – Gin, Gelato alla Crema, Succo di Limone, Soda alla Ciliegia

Negroni Zuppa Inglese – Gin, Vermouth Rosso, Bitter, Gelato alla Zuppa Inglese

Caffè Colada – Tequila Infuso al Caffè, Succo di Limone, Gelato al Cocco, Succo d’Ananas

Pistacchio Sour -Pisco, Succo di Lime, Gelato al Pistacchio

Grasshopper 2.0 – Rum Bianco, Liquore al Cacao, Cordiale alla Menta, Gelato alla Vaniglia

Tutti Frutti – Vermouth Bianco, Cordiale al Mango & Frutto della Passione, Bitter, Soda al Pompelmo

Nocciola & Cioccolato Mezcaloni – Mezcal, Gelato alla Nocciola & Cioccolato, Vermouth Rosso, Vermouth Americano Bianco (Disponibile anche in versione analcolica)

Classici (15 euro)

Daiquiri – Rum, Lime, Zucchero

Cover Club – Gin, Limone, Lamponi, Zucchero

Bloody Mary – Succo di Pomodoro, Ceccato Spicy Mix (scegli il tuo distillato preferito)

Tom Collins – Gin, Limone, Zucchero, Top di Soda

Espresso Martini – Vodka, Espresso, Liquore al Caffè, Zucchero

Martini Cocktail – Gin o Vodka, Vermouth Secco

Rob Roy – Scotch Whisky, Vermouth Rosso, Angostura Bitter

Tommy’s Margarita – Tequila, Lime, Sciroppo d’Agave

Paloma – Tequila, Lime, Sciroppo d’Agave, Soda al Pompelmo

French 75’ – Gin, Limone, Zucchero, Champagne

Aperitivo Collection (16 euro)

Americano {1935} – Bitter, Vermouth Rosso, Soda

Bellini {1948}* Prosecco, Pesche Prosecco

Rossini {1948} – Prosecco, Fragole Prosecco

Cardinale {1945} – Vermouth Secco, Bitter, Gin

Garibaldi {1861} – Bitter, Succo d’Arancia

Mi-To {1860} – Bitter, Vermouth Rosso

Negroni {1919} – Bitter, Gin, Vermouth Rosso

Negroni Sbagliato {1972} – Bitter, Vermouth Rosso, Prosecco

Menu e prezzi del cibo di Ceccato Garden Bar

Polpette Caserecce – Sugo al Pomodoro, Pane Casereccio (18 euro)

Tartare di Fassona – Fassona Piemontese, Puntarelle, Acciughe, Pane Casereccio (25 euro)

Gamberi Ceccato Style -Cocktail di Gamberi, Salsa Chili, Maionese al Lime (25 euro)

Misticanza ai Frutti di Mare – Frutti di Mare al Vapore, Limone Marinato, Pomodoro (25 euro)

Energy Salad – Broccoli, Mela, Zucchine, Arancia, Farro, Frutti di Bosco, Dressing di Agrumi, Basilico (22 euro)

Selezione di Friselle Burrata & Olive Taggiasche, Salicornia, Pomodorini, Gazpacho di Pomodoro (22 euro)

Pulled Pork

Pane Pizza, Pulled Pork, Cipolla Rossa, Lime, Yogurt Greco, Patate Arrosto (16 euro)

DB Sandwich – Pollo, Bacon, Lattuga, Maionese, Pane Crystal, Patate Arrosto e Maionese (18 euro)

Bagel – Salmone, Avocado, Giardiniera Ceccato (22 euro)

Sandwich Integrale – Hummus di Ceci, Zucchine, Pomodori Secchi Cipolle di Tropea, Giardiniera Ceccato (14 euro)

Donburi (ciotole che richiamano la tradizione nipponica )

Garden Bar – Riso Basmati, Salmone Affumicato, Avocado, Edamame, Anacardi, Salsa Ponzu (22 euro)

Mediterranea – Farro e Orzo Perlato, Tonno Scottato, Mozzarella di Bufala, Pomodorini, Fagiolini, Olive Taggiasche (24 euro)

Vegana – Quinoa, Tofu, Barbabietola, Patate Dolci, Vinaigrette alle Noci (18 euro)

Gourmet Pizza di Ceccato Garden Bar

Focaccia – Burrata, Prosciutto di Langhirano (20 euro)

La Classica – Pomodoro del Piennolo, Fiordilatte, Origano (16 euro)

Pizza Fiorita – Fiori di Zucca, Mozzarella, Acciughe (15 euro)

Mortadella – Mortadella, Pistacchi, Stracchino (15 euro)

Salmone – Salmone Affumicato, Rucola, Rafano (18 euro)

Desserts (12 euro)

Crème Brûlée al Pistacchio

Tiramisù al Cioccolato Fondente

Gelato Yogurt e Arachidi, Caramello Salato, Meringa

Coppa Ceccato – Gelato Uva Fragola, Cheesecake, Biscotto al Grano Saraceno

Aperitivo e business lunch

La carta aperitivo (18:00 — 21:00 )

Ceviche di Spigola (19 euro)

Sashimi di Salmone & Frutto della Passione (24 euro)

Selezione di Ostriche “Amelie Fine de Claire” (7,50 euro cad) min. 3 pezzi

Acciughe, Burro al Limone & Pane Nero (25 euro)

Tagliere di Salumi e Formaggi (22 euro)

Ceccato Business Lunch da Lunedì al Venerdì (12:00 — 14:30)

Due portate a scelta: Snacks & Salads e Sandwich Donburi Gourmet Pizza (40 euro)