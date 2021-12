Tavolini di bar e ristoranti sui posteggi blu e gialli: dal Comune di Como proroga fino al 31 marzo

Il Comune di Como ha rinnovato la possibilità per bar e ristoranti di utilizzare parcheggi gialli e blu per posizionare i tavoli e le sedie. Su proposta dell’assessorato al Commercio Marco Butti la giunta ha deliberato la possibilità di concedere fino a tre stalli a quegli esercizi pubblici che non hanno aree di pertinenza esterne. La proroga vale dal 1 gennaio al 31 marzo 2022.

L’occupazione del suolo pubblico sarà gratuita se il parlamento approverà la finanziaria con il testo licenziato dalla commissione Bilancio, che prevede l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per esercenti e ambulanti. I ristoratori interessati possono farne richiesta sul portale "Impresa in un giorno".

"Abbiamo deciso di rinnovare la possibilità per gli esercenti di avere a disposizione delle aree esterne - spiega l'assessore Butti - in modo da sostenere queste attività nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie. Sappiamo tutti quanto il settore della ristorazione abbia particolarmente sofferto a causa delle limitazioni imposte per contrastare la pandemia, e l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nell’individuare soluzioni che possano aiutare le attività economiche della città nella fase tutt’ora difficile che stiamo attraversando".