Pontile 2: dove la convivenza tra residenti abbonati e turisti è davvero difficile

Una segnalazione di disservizio è ieri mattina dal pontile 2 di Como, con partenza prevista per Nesso alle 12:15. Il lettore, residente e abbonato al servizio di Navigazione Lago di Como, ha espresso la propria delusione per il trattamento ricevuto. Secondo quanto riportato, nonostante la condizione di abbonato che, a suo avviso, dovrebbe garantirgli priorità di imbarco, si è trovato costretto a fare i conti con una situazione poco gradevole. Riferisce di aver dovuto "fare a gomitate con i turisti" per poter accedere al battello, nonostante avesse segnalato la propria condizione di abbonato all'addetto della navigazione.

La mancanza di una corsia riservata agli abbonati sul pontile 2 ha reso la situazione ancor più complicata. Nonostante i suoi tentativi di chiarire la questione, il personale sembra non aver dato risposte soddisfacenti. Il lettore sottolinea l'importanza di garantire un trattamento equo agli abbonati, specialmente durante i mesi di maggiore afflusso turistico.

Si solleva anche il problema della capacità limitata dei battelli, che potrebbe creare disagi nei mesi a venire. Il lettore ribadisce il diritto di chi come lui è residente e abbonato di poter salire per primo a bordo.

La segnalazione riflette una preoccupazione condivisa da molti residenti e utenti abituali del servizio di navigazione. Si auspica che l'amministrazione prenda in considerazione tali criticità al fine di migliorare l'esperienza di viaggio per tutti gli utenti del Lago di Como.