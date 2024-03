La piscina di Muggio e le incursioni dei ragazzini: la video-denuncia

Nuovo attacco al primo cittadino di Como sulla piscina incompiuta di Muggiò, oggetto di incursioni da parte di alcuni ragazzini. Di seguito il post, con tanto di video, pubbliocato da Giovanni Dato, presidenti di Pallanuoto Como Asd, sulla sua pagina Facebook.

"Rapinese: “in tre sei mesi riapro la piscina”. Era il 2022. Oggi l’illusione e un’amara scoperta. Nel parcheggio della nostra piscina Olimpica, per qualche secondo l’illusione di rivederla aperta al pubblico. Invece no, è solo un pericolo così com’è incustodita: un gruppo di ragazzini e non si sa quanti altri entrano, passeggiano al suo interno. Li c’è una vasca vuota profonda più di cinque metri. Sapete cosa vuol dire cadere da cinque metri d’altezza? Era doveroso far uscire i ragazzi, controllare non ci fosse ancora qualcuno all’interno e chiudere la porta. È stata inviata un pec al comune e chiamata la polizia municipale per avvisare della situazione ed invitarli ad un controllo. Rimangono la tristezza, l’incompetenza e il fallimento".