Il piroscafo Patria tornerà sul lago di Como in tutto il suo splendore: per il restauro 4,5 milioni

È ufficiale. Lo storico piroscafo Patria torna agli antichi splendori: il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 4,5 mln per gli interventi di recupero e manutenzione straordinaria. Sarà la Gestione governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como l’ente responsabile degli interventi, che si impegna tra l’altro a destinare il battello storico alla navigazione di linea anche a fini turistici e per attività ricreative, culturali, didattiche e promozionali del territorio.



I lavori sono il frutto di un accordo tra la provincia di Como e la Gestione governativa navigazione Laghi che prevede la cessione in comodato d’uso del piroscafo per 25 anni. Una svolta storica dopo che il battello, nato negli anni 20, più volte oggetto di progetti per il ripristino, era stato invece abbandonato.“Questo piroscafo ha segnato la storia ed è un patrimonio non solo della provincia di Como ma di tutto il Paese. Sono soddisfatto che possa essere recuperato e possa diventare l’occasione per una nuova attrazione turistica e di lavoro per il territorio”, dice il vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini.