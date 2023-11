Le piccole panchine rosse create da un bimbo di 11 anni di Cantù contro la violenza sulle donne

Un gesto simbolico ma importante, specialmente perché nato dall'idea di un bambino.

È lui, Riccardo, 11 anni, ad avere la magnifica idea. Frequenta il primo anno delle medie presso l’Istituto Comprensivo Cantù 3. A scuola, per il 25 novembre, “giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, con le insegnanti ha deciso di creare con il cartoncino rosso delle piccole panchine con riportata la data della ricorrenza, a testimonianza simbolica della vicinanza all’universo femminile.

Ogni studente dovrà poi donarle a qualcuno affinché le esponga. Tante piccole panchine, in ogni luogo.

Riccardo è figlio di un appuntato dei carabinieri del N.O.R. di Cantù, per questo ha chiesto al papà di donare la sua panchina ai carabinieri ed ecco fatto. Ieri alle 16 ha avuto luogo la donazione presso la caserma di Cantù. Presenti il dirigente scolastico, la professoressa Giovanna Ugga, la vice dirigente e una insegnante, naturalmente i genitori, la sorellina e appunto Riccardo che timidamente ha deposto la sua opera ai piedi della statua del carabiniere all’ingresso della caserma con in bella vista i ringraziamenti della scuola ai carabinieri di Cantù. I militari, a loro volta, hanno ringraziato con la rassicurazione che l’Arma si batte quotidianamente per difendere le donne e contrastare ogni forma di ingiustizia e di illegalità. Grazie Riccardo, il rispetto verso le donne parte anche da te!