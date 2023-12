Piazza Grimoldi, addio alle fontane: ecco le fioriere

Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. Così cantava Fabrizio De André in una delle sue canzoni più celebri: Via Del Campo. Ora qui, in piazza Grimoldi a Como, non c'erano diamanti ma nemmeno letame. Tuttavia, l'operazione "pulizia", in pieno stile Rapinese, quello che poco guarda allo stile e molto di più alla praticità, sta portando (i lavori sono quasi conclusi) a una rivoluzione non secondaria delle fontane inaugurate dall'era Lucini e mal digerite anche dal suo successore Landriscina che le aveva ridotte al verde. Via l'acqua, che se non la si cura diventa uno stagno, dentro terra, fiori e piantine. Tutto più facile con buona pace del senso originario.

Da fontane a fiorire il passo è infatti breve ma significativo come uno schiaffo. Ad arrossire per la rabbia, ad esempio, la consigliera del Pd, Patrizia Lissi, che ha così commentato la questione: "Ora capisco perché è da mesi e mesi che non rispondono alla mia domanda: "Quando verranno sistemate le fontane di piazza Grimoldi? Se fosse successo con un' altra amministrazione di non rispondere ad un consigliere posso solo immaginare le parole " gentili" che avrei sentito. Ho riguardato il progetto frutto di un concorso indetto nel 2014 con una importante partecipazione di professionisti. Il nulla osta della Soprintendenza è stato dato alle fontane perché cannocchiale visivo di San Giacomo, interessata dal vincolo monumentale. I progetti dei professionisti hanno un significato che bisogna conoscere, come i pareri e le decisioni della Soprintendenza. Chissà se trasformarle in fioriere con piante ha avuto il nulla osta".