Piazza del Popolo, viale Geno: come cambieranno i giardini e le aree verdi di Como

Il comune di Como ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall’ufficio Parchi e Giardini per un importo complessivo di € 200.000,00. Ecco quali sono le aree interessate e quali saranno gli obiettivi degli interventi inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche per l’anno 2022.

Giardini di piazza del Popolo

L’intervento dovrà riqualificare il giardino nelle parti degradate e rovinate e pertanto saranno oggetto di intervento parte della recinzione, le panchine, i vialetti e i cordoli. Verrà inoltre leggermente ampliata l’attuale area cani che ha dimensioni ridotte, attraverso l’utilizzo di una porzione di giardino al momento inutilizzata dai cittadini in quanto in prossimità del bagno automatico autopulente. Verrà quindi eliminata/integrata o sostituita l’attuale siepe che la delimita. Verranno poi razionalizzati gli spazi nella parte dove sono collocati i giochi, compatibilmente con la presenza di piante

di alto fusto presenti e del loro apparato radicale sottostante, anche attraverso la collocazione di qualche altro gioco.

Giardini di via Bellinzona – via Beccaria

Il progetto dovrà intervenire sulla pavimentazione e sull’arredo che attualmente sono in cattive condizioni, nonché sulla sistemazione delle parti rovinate della recinzione. Dovrà inoltre essere realizzata una separazione fisica, preferibilmente con una recinzione, fra i due livelli del giardino al fine di ridurre le cause che attualmente lo rendono poco sicuro.

Aiuola di via Sant’Elia

Il progetto dovrà prevedere il prato intervallato da arbusti e/o tappezzanti con essenze anche a fiore resistenti ad un clima sempre più caldo, anche attraverso il rifacimento dell’ala gocciolante con la relativa centralina di comando.

Area di via Fratelli Recchi

Il progetto dovrà prevedere interventi che contribuiscano al decoro dell’area. Così, come già stato fatto per alcuni

tratti, si dovrà sostituire la parte a verde con cubetti di porfido, negli spartitraffico a separazione fra i vari stalli di sosta.

Si dovrà poi procedere all’eliminazione delle parti morte e dove necessario all’integrazione della siepe di lauro lungo

la via Recchi. Potrà essere necessario rigenerare alcune parti di prato.

Viale Geno

Il progetto dovrà prevedere il rifacimento del verde attraverso la piantumazione di cercis siliquastrum o tipologie di piante con caratteristiche simili, nonché di arbusti perenni quali l’agapanto, il rosmarino o simili tali da attecchire e resistere anche in condizioni di sottofondo critiche e in climi sempre più caldi.