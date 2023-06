In pensione dopo 40 anni di lavoro nei servizi per la salute mentale: la festa per Rocchina Genua

Dopo quarant’anni di lavoro, trascorsi tutti nei servizi per la Salute Mentale, Rocchina Genua, operatrice socio sanitaria, è stata salutata ieri da colleghi ed amici. A tracciare un suo profilo è Anna Padalino che incrociò Rocchina alla fine degli anni Novanta e lavorò con lei fino al 2014, quando poi Anna andò in pensione (Padalino è stata la coordinatrice del personale dedicato alle attività territoriali nell’ambito della salute mentale, attività avviate con la chiusura degli ospedali psichiatrici). “Di buon carattere, capace di andare d’accordo con tutti, affidabile - ricorda Anna - Quando le davo un incarico, ero certa che Rocchina avrebbe risposto nel modo migliore perchè è sempre stata un riferimento per la sua serietà professionale. I pazienti le volevano bene, la cercavano e si fidavano di lei”. Ieri, appunto, la festa con i colleghi e gli amici, ospitata nel parco del San Martino, sede dell’ex

ospedale psichiatrico di Como dove tuttora sono presenti alcuni servizi per la salute mentale, come il centro diurno e Casa e Dintorni dove era impegnata Genua. Colleghi e amici sottolineano concordi: “Rocchina non si è mai dimenticata di alcun paziente e tutti abbiamo sempre potuto fare affidamento su di lei”.