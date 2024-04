Perché molti giardini e parchi giochi di Como sono chiusi

Non sarà sfuggito a mamme e bambini il fatto che quasi tutti i giardini e parchi giochi di Como sono chiusi. Motivo? Garantire la sicurezza dei piccoli frequentatori delle aree gioco. Infatti, a causa del violento vento che ha sferzato il territorio si sono verificate situazioni di pericolosità dovute a piante o parti di edifici pericolanti. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza per imporre la chiusura temporanea dei parchi, in attesa che la ditta incaricata non provveda a metterli in sicurezza o comunque ad effettuare una puntuale verifica. L'assessore Chiara Bodero Maccabeo ha spiegato che "la ditta si sta dando da fare e noi stiamo fornendo tutto il supporto che possiamo, la speranza è che già domani (12 aprile 2024, ndr) i parchi possano riaprire".