Il parcheggio della Ferrari in via Dante che fa arrabbiare molte persone

Ieri venerdì 12 aprile non è passato in osservato il parcheggio di questa Ferrari in via Dante non solo perché violava il codice della strada in maniera piuttosto evidente ma anche perché di certo è un'auto che non passa inosservata. Ci segnala, inviandoci la foto, il nostro lettore con un'amara riflessione: " Chi ha la Ferrari se lo permette e chi va a piedi non può usare le strisce pedonali. Ora, via Dante angolo via San Martino".