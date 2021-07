Paratie e porto turistico, a che punto sono i cantieri del lago di Como

Un primo bacino senza pace, tra detriti e lavori in corso anche in estate

Un lago di Como senza pace. Da un lato i detriti che si sono accumulati dopo l'alluvione dei giorni scorsi, dall'altro i cantieri. Partiamo da quello più importante, quello delle paratie: tutti qui sembra procedere speditamente senza particolari intoppi. Gli addetti sono al lavoro sia di fronte a piazza Cavour, dove continua la posa delle palancole, sia laddove si consolida il riempimento del fondo della nuova grande passeggiata. Inoltre, lato viale Geno, si sta ultimando anche la posa delle barriere a pacchetto.

Un po' meno felice invece la situazione sul fronte del porto turistico di Sant'Agostino, dove i lavori sono sì ripresi ma con tutti i ritardi che di fatto compromettono la stagione turistica, come avevamo anticipato qui. I lavori, così come da cronoprogramma iniziale, avrebbero dovuto terminare prima della fine di giugno. Tuttavia, i ritardi accumulati di settimana in settimana fanno pensare che il cantiere non verrà ultimato nemmeno a luglio. Come si vede dalla foto sotto, scattata questa mattina, i lavori per la costruzione del nuovo porto sono molto indietro e ora si spera che possano terminare almeno entro il prossimo agosto.