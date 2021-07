Alluvione a Como, un lago di detriti

L'immensa mole di detriti che il lago di Como ha raccolto in questi giorni in seguito all'alluvione si è riversata quasi tutta di fronte all'hangar. Gli addetti stanno lavorando incessantemente ma il manto legnoso - come si vede nelle foto scattate nella tarda mattinata di oggi - che ricopre il lago è davvero enorme e ci vorranno giorni per liberare definitivamente questa parte del primo bacino del Lario.

Le tonnellate di legno e rifiuti sono lì a dimostrare quanto sia stata violenta l'alluvione che nei giorni scorsi ha interessato tutto il Lario e molti dei suoi paesi che, da Cernobbio a Laglio da una parte, da Blevio a Lezzeno d'altra, sono stati tutti "travolti" dalle frane che hanno portato alla chiusura di numerose strade. Lungo la passeggiata che porta dall'hangar a Villa Olmo il paesaggio offerto dal lago è davvero spettrale e certamente atipico per questa stagione estiva.