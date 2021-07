Riprendono i lavori per il molo di Sant'Agostino, ma ancora nessuna certezza per i proprietari delle barche

I lavori per il rifacimento del molo di Sant'Agostino sono finalmente ripresi. Nel cantiere, dove per settimane non si è mossa una foglia, sono finalmente ricomparsi gli operai. Questo è di buon auspicio per i tanti proprietari di barche che si sono visti "sfrattati" proprio durante il clou della stagione estiva. Tuttavia le certezze per il ripristino dei posti barche sono ancora molto poche. Il presidente di Como Servizi Urbani Srl (società che gestisce il molo), Renato Acquistapace, ha spiegato che "non ci sono novità per ora, se non il positivo fatto che i lavori sono ripresi, ma quanto alle tempistiche e a soluzioni immediatamente adottabili per i titolari dei posti barca al momento non possiamo dare certezze". L'aspettativa resta quella della conclusione dei lavori entro fine luglio.