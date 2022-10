Mezzo milione per Palazzo Natta futura Casa della Cultura di Como

Tra gli obiettivi di mandato della nuova amministrazione prende forma l’attenzione ai luoghi deputati alla cultura, in particolar modo quelli inutilizzati o poco utilizzati. Musei, spazi espositivi, siti archeologici e monumentali dovranno essere valorizzati e fruibili dalla comunità e dai turisti.

Le iniziative di tutela del Patrimonio culturale cittadino hanno un duplice obiettivo: trasformare grigi luoghi poco utilizzati in luoghi vivi dove i cittadini potranno riconnettere le proprie radici e vivere, studiare, confrontarsi, crescere in luogo di incontro per diverse fasce di età; valorizzare i beni culturali comunali per connettere la Como culturale con altri siti nel mondo.

In questa ottica, l’Amministrazione ha avviato un percorso tecnico e gestionale finalizzato a verificare le potenzialità dei diversi fabbricati con forte valenza storico-artistica e culturale, per la loro fruizione in sicurezza, verificando la sussistenza di eventuali necessità manutentive e/o di adeguamento degli stessi. Tra questi Palazzo Natta, per il quale il Comune ha messo a disposizione mezzo milione di euro attraverso un progetto di fattibilità deliberato in giunta.

Al fine di ospitare la “Casa della Cultura”, come da tempo dichiarato dall'assessore Colombo, l’intervento in oggetto si configura come il primo destinato ad mettere mano sull’involucro edilizio e, in parte impiantistico, dopo il generale intervento realizzato a cavallo del 2000. Si tratta ora quindi di intervenire in maniera puntuale su coperture, finiture, solai e serramenti, censiti e “conservati” nei procedenti già citati interventi per ottenere la più ampia fruizione pubblica possibile. In altre parole un polo culturale con annessa sede staccata della biblioteca Borsellino.