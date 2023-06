Nuovo sciopero Trenord: data e orari

In arrivo altri due scioperi dei trasporti. Il primo tocca particolarmente Como e provincia perché si tratta dei ferrovieri di Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia.

Lo sciopero è stato indetto per venerdì prossimo, il 23 giugno.

I dipendenti della società - come riporta il portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti- potranno incrociare le braccia dalle 9 alle 17, per 8 ore, per effetto di un'agitazione proclamata dai sindacati Uilt Uil, Fast, Faisa Cisal e Orsa Ferrovie. Quel giorno saranno a rischio tutti i collegamenti ferroviari a Milano e nel resto della regione.

Sciopero Atm

Quindici giorni dopo, il 7 luglio, un altro venerdì, sarà invece la volta dei lavoratori di Atm, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale a Milano. Lo segnaliamo per pendolari o chiunque si dovesse spostare quel giorno verso il capoluogo meneghino.

Lo sciopero, proclamato a livello nazionale da Faisa Confail, durerà per l'intera giornata e rischia di mandare nel caos la circolazione di autobus, tram e metropolitane nel capoluogo meneghino. A spiegare le ragioni dell'agitazione è stato lo stesso sindacato in una nota in cui viene sottolineato "l’aumento del costo della vita in atto" - per giustificare la richiesta di un aumento salariale - e vengono avanzate recriminazioni sulla "sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".