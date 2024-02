Il Comune di Como ci riprova: ex orfanotrofio di via Tommaso Grossi di nuovo in vendita

Dopo la prima asta andata deserta, il Comune di Como ci riprova e indice un nuovo bando per l'alienazione dell'ex orfanotrofio di via Tommaso Grossi (ex Baden Powell). Il prezzo di partenza era di 9.702.620 di euro, ma nessun soggetto si è fatto avanti per acquistarlo. Ormai chiuso da una decina di anni, l'edificio all'angolo tra via Grossi e via Dante è destinato a rimanere "abbandonato" e inutilizzato ancora a lungo se i tentativi di vendita andranno ancora a vuoto. Il nuovo bando prevede un ribasso della base d'asta del 15% che porta il prezzo di partenza a 8.247.227 euro. La data di chiusura dei termini del bando deve ancora essere resa nota.