Il lago di Como è sempre più "green": ora si noleggiano anche le barche elettriche

Sul lago di Como sono approdate, è proprio il caso di dirlo, le barche elettriche. E adesso c'è anche chi le noleggia, per poter offire un'esperienza green in mezzo a un bellissimo lago blu. Si tratta di barche che hanno un'autonomia media di circa 6 ore che garantisce, dunque, tutto il tempo necessario per effettuare un bel tour. Tra gli operatori che offrono questa esperienza c'è la Econoleggio Como Lake.

La flotta comprende 4 barche elettriche con una capacità massima di 7 persone ciascuna, offrendo spazio sufficiente per gruppi di amici o famiglie. "Le nostre barche - spiega la titolare Silvia Franzetti - sono caratterizzate da un'elevata efficienza energetica e da un funzionamento silenzioso, garantendo un'esperienza di navigazione ecologica e piacevole. Inoltre, l'assenza di requisiti di patente nautica le rende accessibili a tutti. Con un'autonomia di navigazione di 6 ore, i clienti possono esplorare liberamente le bellezze naturali del Lago di Como e delle zone circostanti. Uno dei percorsi consigliati è la risalita del fiume Mera, immerso nella riserva naturale del Pian di Spagna, dove è possibile ammirare una varietà di fauna e flora locali e visitare luoghi di interesse storico e culturale lungo il percorso".

Per conoscere i prezzi e i tour disponibili si può telefonare al tel: +39 347 070 4434.