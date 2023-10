Navigazione: pontile di Bellagio chiuso alle auto per 4 mesi

In vista dei lavori di manutenzione, il pontile traghetto veicoli di Bellagio verrà chiuso a partire da lunedì 6 novembre, e non più dal 2 come comunicato in precedenza, per un periodo di circa 4 mesi. Si tratta di opere per quasi 4 milioni di euro, interamente finanziate da Regione Lombardia che ha investito complessivamente 10 milioni di euro per la Navigazione a Como. Sarebbero 4, come detto, i mesi di cantiere, anche se la Navigazione conta di poter anticipare la fine lavori rispetto ai primi di marzo.

Per i passeggeri, orfani dei traghetti da e per Bellagio, verrà avviata una navetta con gli stessi orari. Nel frattempo le amministrazioni locali stanno individuando alcune aree di parcheggio in cui lasciare le auto su una sponda o l’altra. Proprio oggi i sindaci di Menaggio, Bellagio e Griante hanno infatti organizzato un vertice operativo. I posti auto, come annunciato nella conferenza stampa di oggi da Oteri, direttore di Navicomo, saranno riservati agli abbonati della Navigazione. Previsto infine anche un abbonamento con un forte sconto 8disponibili nelle biglietterie) per chi fosse già abbonato o avvesse già acquistato un carnet da 10 corse per l’auto negli ultimi sei mesi.