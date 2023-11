Dopo quello di Bellagio, dea oggi, martedì 6.11.2023 e per circa 4 mesi, la Navigazione Laghi avvisa che lo scalo di Torno sarà chiuso per lavori alle strutture. Il collegamento sulla sponda orientale sarà garantito dallo scalo di Blevio e fino a conclusione dei lavori come riportato nell’orario ufficiale in vigore dal 06.11.2023 al 17.03.2024.