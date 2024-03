Il Museo della Barca Lariana entra nel circuito dei musei lombardi

La Fondazione Museo Barca Lariana di Pianello del Lario, in provincia di Como, entra a far parte del circuito dei musei riconosciuti da Regione Lombardia. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Cultura, Francesca Caruso. Situato in una splendida filanda ottocentesca, il Museo Barca Lariana tutela un patrimonio unico al mondo. Nelle sale e nei magazzini museali sono conservati centinaia di scafi storici fra barche a remi, gondole, barche da pesca, caccia e contrabbando, motoscafi da diporto e da competizione, barche a vela e antichi barconi da lavoro. Il Museo si propone oggi di raccontare non solo la storia della nautica lariana, ma dell'Italia intera: dagli antichi romani fino ai giorni nostri.

Il riconoscimento di Regione Lombardia, concesso ai musei che rispettano specifici standard qualitativi, in tutto ora sono 206 - ha l'obiettivo di potenziare progressivamente le attività di conservazione, ricerca, valorizzazione e promozione che gli istituti museali svolgono, migliorare la loro capacità di offerta e di visibilità al pubblico e accrescere la loro credibilità nei confronti degli organi di governo e del pubblico in generale.

"Un numero importante - ha dichiarato l'assessore Caruso - che dimostra quanto siano preziosi e nutriti questi beni radicati nel nostro territorio e che contribuiscono ad aumentare il valore materiale e immateriale della cultura lombarda. La nostra azione è incentrata sulla concezione del museo come presidio fondamentale per una conoscenza diffusa e luogo di conservazione del patrimonio e della memoria. Continuiamo a mettere in campo - ha aggiunto - misure significative con l'obiettivo di sostenere istituti e luoghi della cultura e favorire così nuove competenze e un ripensamento delle attività da sviluppare in chiave innovativa. E' nostro compito impegnarci a migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti nei musei".