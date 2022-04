Lago di Como: il mito dei motoscafi Riva torna al Museo della Barca Lariana

Riva, autentico brand icona della nautica in tutto il globo, ha inaugurato già lo scorso anno il Lake Como International Museum of Vintage Boats, di Pianello del Lario, realizzato in collaborazione con la Fondazione Museo Barca Lariana presso il Museo MBL. Una nuova sala di 300 metri quadrati dedicata ai prestigiosi motoscafi realizzati sul lago d’Iseo: sono ben sette i gioielli dello storico cantiere di Sarnico. La sala è stata curata dall’architetto Paolo Albano in accordo con Riva: durante il percorso, il visitatore viene “accompagnato” lungo un viaggio nel tempo che parte dagli anni ’30 per arrivare a quegli incredibili anni de “La Dolce Vita”, quando l’inconfondibile linea dell’Aquarama diventa una sorta di bandiera italiana del mare nel mondo dello yachting e nell’immaginario collettivo internazionale.

Esposti in mostra permanente alcuni modelli davvero preziosi come l'HaLu, un Riva degli anni ’30, probabilmente uno dei Riva storici fra i più antichi e meglio conservati al mondo. Di qualche anno dopo sono i due Riva Serie R, primi testimoni di una iniziale piccola produzione in linea, insieme a un rarissimo racer motorizzato Guzzi. Oltre a questi, un Riva Florida con una particolare tappezzeria scozzese Madras. Infine, sono esposti anche i tradizionali stampi per la realizzazione degli scafi.

Nel bookshop del museo sarà disponibile anche il libro “Riva In The Movie”: un volume prezioso che racconta le oltre 50 pellicole in cui le barche Riva hanno recitato un ruolo importante, spesso da protagonista, accanto a dive e divi di tutto il mondo. Per celebrare il rapporto privilegiato tra il mito Riva e la Settima Arte, oltre al libro, in occasione della 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica è stato presentato a Venezia anche l’intenso cortometraggio “Riva In The Movie”, magistralmente interpretato da Pierfrancesco Favino, in proiezione all’interno del museo.

Il Museo della Barca Lariana

Una collezione unica al mondo

Situato a Pianello del Lario (CO), in una splendida filanda ottocentesca, il Museo Barca Lariana, che ha riaperto nel 2018, tutela un patrimonio unico al mondo. Nelle sale e nei magazzini museali sono conservati oltre 400 scafi storici fra barche a remi, gondole, barche da pesca, caccia e contrabbando, motoscafi entrobordo e fuoribordo, vaporetti per trasporto passeggeri, tre punti e catamarani da competizione, barche a vela e antichi barconi da lavoro. Da tener presente anche il numero di motori, circa 300 pezzi, e le migliaia di oggetti attinenti alla costruzione e l'uso delle barche.

Su richiesta, il museo offre anche la consultazione di infinite diapositive, foto d'epoca, registrazioni e testimonianze di maestri d'ascia, barcaroli, pescatori e una vasta biblioteca con oltre 2.500 libri e riviste storiche e di settore. Fra i pezzi più importanti, il museo custodisce le due più antiche gondole al mondo, di cui una perfettamente conservata e con felze; il Laura I° Abbate, primo scafo ad infrangere la barriera dei 200 km/h; la barca a vela Merope di Agostino Straulino, medaglia d'oro a Helsinki nel 1952; il Cisko-Yu, spettacolare vela Thames A-Rater inglese di fine '800 e le ultime barche tradizionali rimaste in vita sul lago di Como. Ultimo arrivato è il Freccia dei Gerani, unico superstite fra gli aliscafi Rhs70 Rodrigues, veri gioielli tecnologici degli anni settanta.

Il Museo si propone oggi di raccontare, non solo la storia della nautica lariana, ma dell' Italia intera. Dagli antichi romani fino ai giorni nostri, le barche ci raccontano di vite ordinarie e straordinarie di uomini comuni e speciali: un incantevole viaggio che, ci auguriamo, possa restituirci il ricordo di un' Italia meravigliosa che non deve essere dimenticata e che possa essere di stimolo per le generazioni future.

Un vero patrimonio culturale condiviso, racconti e vicende museali in continuo aggiornamento, frutto di quotidiane ricerche sul territorio, di testimonianze e racconti che ci rendono orgogliosi della nostra storia. Il Museo è aperto anche per le scuole con narrazioni storiche dedicate e divertenti laboratori ludico-didattici. Completa l'investimento, un bistrot con terrazze vista lago e l'utilizzo dell'area verde esterna destinata ad ospitare matrimoni ed eventi di prestigio.

Orario stagionale (dal 15 aprile 2022)

Da Lunedì a Giovedi: su richiesta (anche gruppi, minimo 15 persone)

Venerdì: 14:00 - 18:00

Sabato: 14:00 - 18:00

Domenica: 14:00 - 18:00