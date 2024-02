Morti sul lavoro, blitz dei sindacati: uno striscione davanti all'Esselunga di Camerlata

Protesta di Cgil e Uil contro le morti sul lavoro. Dopo l'annunnciato presidio davanti alla prefettura di Como alle 16 di oggi, 21 febbraio, alcuni manifestanti si sono recati a Camerlata dove hanno affisso uno striscione con scritto "Basta morti sul lavoro". Il luogo scelto, come ha spiegato la segretaria organizzativa della Cgil, Alessandra Ghirotti, è simbolico.

Infatti, lo striscione è stato appeso al ponte Fisac che scavalca via Badone, proprio in prossimità di Esselunga. Lo scorso 16 febbraio in un cantiere di Esselunga a Firenze sono morti cinque operai colpiti da una trave. La tragedia ha scosso l'intero Paese e ha riportato i riflettori sulla problematica delle morti sul lavoro. Il presidio di protesta e lo sciopero di due ore sono state due azioni messe in campo dai sindacati per sensibilizzare le istituzioni su una problematica che ogni anno fa registrare numerose vittime.