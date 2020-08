Troppi morti annegati nel lago di Como: le 10 regole di sicurezza del bagnante

La tragica vicenda della bimba probabilmente annegata nel lago di Como (ramo lecchese) è accaduta giovedì 27 agosto, quando la piccola una volta entrata in acqua sarebbe sfuggita dalla mano della madre e le forti correnti l’hanno trascinata al largo, come riportato anche nel nostro articolo.

La mamma agitata e preoccupata ha lanciato subito l’allarme.

Le ricerche sono proseguite tutta la notte ma senza successo. Ieri i sommozzatori hanno perlustrato anche la zona più Nord del lago nella speranza di trovare la piccola.

Numeri agghiaccianti, che sottolineano la pericolosità della balneazione e che riportano all'attenzione comune la necessità del rispetto del decalogo delle 10 regole di sicurezza per il bagnante:



1) valutare le capacità natatorie in relazione alle condizioni climatiche (temperature, onde, vento), alle correnti e alle altezze (in caso di tuffo);



2) mai avventurarsi da soli lontano dalla riva;



3) prestare attenzione all'escursione termica all'ingresso in acqua;



4) non entrare in acqua se non in perfette condizioni di salute;



5) attendere tre ore dai pasti;



6) non forzare le proprie prestazioni fisiche;



7) non tuffarsi da mezzi di navigazione sia fermi che in movimento;



8) non avventurarsi in apnee e prestare attenzione all'iperventilazione;



9) non arrampicarsi sulle scogliere;



10) nuotare nelle apposite aree riservate ai bagnanti (se vi sono) e in ogni caso mantenersi a distanza di sicurezza dai natanti.

Il Codacons, per garantire la sicurezza nei mesi estivi, chiede ai Sindaci dei comuni attigui al Lago, l'emanazione di ordinanze urgenti per tutelare i cittadini meno avvezzi alla balneazione.

"Ogni bacino idrico può nascondere un pericolo se sottovalutato - commenta il Presidente del Codacons Marco Donzelli - La stagione estiva e la vacanza non sono una scusa per dimenticare le regole di sicurezza. E' opportuno nominare un

responsabile comunale addetto alla sorveglianza dei punti più pericolosi per i bagnanti e aumentare la cartellonistica richiamante i pericoli, soprattutto nelle zone in cui si sono verificati in precedenza eventi spiacevoli".

