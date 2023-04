Minigolf addio, arrivano i nuovi Giardini a lago

Anche i giardini a Lago di Como si preparano all'atteso restyling che dovrebbe concludersi entro l'anno in corso. Ruspe già al lavoro per la demolizione dello storico minigolf, già abbandonato da anni e nel tempo trasformatosi in una minidiscarica. Nello specifico il cantiere di smantellamento è stato avviato in primis per provvedere ai lavori di Lereti all'acquedotto industriale, al fine di risolvere un problema di interferenza con la posa di una nuova conduttura in acciaio. I lavori dovrebbero durare due mesi, poi il via al nuovo cantiere, rispetto al quale resta ancora da capire che fine farà la vecchia fontana per la quale era stata avviata nei mesi scorsi una petizione al fine di ottenere la sua salvezza. Si profila così un'estate intasata di "lavori in corso", sperando che sia l'ultima, visto che anche il nuovo lungolago dovrebbe essere consegnato entro il 2014. In definitiva ci aspettano ancora due stagioni di calvario, poi, finalmente, da viale Geno a viale Puecher, Como si mostrerà al suo lago senza più ruspe né transenne. Incrociamo le dita.