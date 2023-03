Giardini a lago, aggiudicati i lavori di restyling

Dalla luce dei progetti definitivi, di cui abbiamo anticipato i rendering in questo articolo, a un nuovo e decisivo passo avanti verso la realizzazione dell'atteso restyling dei Giardini a lago di Como, iniziato sotto la giunta Lucini. Palazzo Cernezzi ha infatti aggiudicato i lavori di riqualificazione: l’appalto andrà all’impresa campana Letizia Raffaele, con sede a Casal di Principe, in provincia di Caserta, con il consorzio Krea Srl di Acireale, in provincia di Catania. L’avvio dei lavori è atteso per la prossima primavera tra aprile e maggio, mentre il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine di quest'anno. Il valore complessivo dei lavori a bando era di quasi 2 milioni e 200mila euro. In totale avevano partecipato alla manifestazione di interesse 57 aziende. Alla proceduta negoziata sono state poi invitate 20 imprese, 8 infine quelle ammesse. Il criterio di assegnazione, come previsto dalla procedura del Comune, è quello del minor prezzo; il ribasso offerto sull’importo a base di gara ha sfiorato il 20%, per un totale quindi di poco meno di 1.800.000 euro.