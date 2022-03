Como, una petizione per salvare la fontana dei Giardini a lago

Bella magari non è bella. Tuttavia una sua storia ce l'ha, e Gerardo Monizza l'ha simpaticamente riassunta qui. Ma il progetto dei nuovi Giardini a lago rischia di spazzare via per sempre quel ricordo al centro dei giochi di molti bambini di Como, che oggi, un po' più adulti, vogliono invece conservare. E allora ecco la petizione per salvare la fontana di pietra rosa.

La vasca è vuota, la cascata è spenta da anni. È stata appena pulita dai volontari, ma il suo aspetto è triste; è abbandonata da tempo. Tutti i progetti di rivalutazione dei Giardini la vogliono eliminare. Ma per tanti è ancora un silmbolo assolutamente da conservare. Come? Chiedendo al Comune e ai progettisti di ripensare, di rivedere il restyling recentemente approvato.