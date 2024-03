Il mega ponte Cantù-Asnago: le foto dell'avanzamento del cantiere di notte

Come avwvamo anticipato nelle scorse settimana. il ponte si sposta di pochi centimetri alla volta, con un doppio sistema di sicurezza idraulico e meccanico e in quattro ore ha raggiunto la prima campata arrivando ad appoggiarsi sulla prima spalla della nuova infrastruttura. Ora il ponte è avanzato di 7 metri e per le nuove spinte, dato che si rende necessario passare sopra la ferrovia, il cantiere è proceduto di notte, in quanto si è resa necessaria un'interruzione della linea internazionale Milano-Como-Chiasso. Le operazioni sono così proseguite in settimana e culmineranno con lo spostamento del ponte, che pesa 1.200 tonnellate, nella sua sede definitiva."Una volta completato lo spostamento, il ponte sarà asfaltato e collegato alla viabilità esistente. Saranno eseguite approfondite prove di carico e collaudi statici per garantirne la sicurezza, con l'obiettivo di aprire al traffico verosimilmente entro giugno di quest'anno.