Lega Ticinesi, il post di Lorenzo Quadri infiamma il web "Arricchimento culturale a Chiasso"

L'immagine, postata ieri da Lorenzo Quadri, il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi, sulla sua pagina Facebook sta scatenando ticinesi e comaschi, essendo il fattaccio avvenuto a Chiasso, non lontano dal confine con la nostra città. Nella foto un uomo intento a fare i suoi bisogni in mezzo a un parchetto pubblico. Tuonano gli utenti.

"Nei parchi giochi si vede di peggio se entriamo noi con un cagnolino ci fanno la multa". E ancora: "Espulsione immediatamente, questo essere maleducato e irrispettoso nei confronti di uno Stato che lo ospita temporaneamente, non si adeguerà mai alle nostre abitudini". Ma c'è anche chi non casca nella provocazione perché, questo va detto, i maleducati esistono anche tra i cittadini italiani. "Ma che cosa è questo post? Una proposta politica? Una argomentazione? Un dibattito o semplicemente una fomentazione gratuita al razzismo? Sicuramente riuscivi a trovare incivili bianchi nella stessa posa! Quindi e, veramente ne abbiamo bisogno, si deve proporre e portare avanti soluzioni e/o idee costruttive. Sicuramente non una foto del genere!"

Cosa ne pensate voi?