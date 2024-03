Como città femminile: il logo

Un logo dedicato per dare specifica evidenza comunicativa e visiva alle iniziative inerenti alle tematiche di genere e alle pari opportunità: Como città femminile. Ecco l'elaborazione grafica dell'immagine scelta dalla giunta comunale con la delibera approvata nella seduta di mercoledì 13 marzo 2024.

Questo logo sarà utilizzato per tutti quegli eventi organizzati direttamente dall’Ente o in collaborazione con altre realtà sociali, culturali e del mondo del lavoro. La delibera di giunta cita in premessa il fatto che "il Comune di Como considera il principio della parità di genere non solo un diritto umano, ma anche la condizione necessaria e imprescindibile per garantire una società sostenibile ed in continua evoluzione".