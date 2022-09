Il Lake Sound Festival è subito un incredibile successo, attesi in serata 4mila spettatori a Cernobbio

La musica torna all'ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, non accadeva dal 2016 con Max Pezzali, ed è subito un incredibile successo. Il Lake Sound Park ha infatti già fatto registrare un boom di prenotazioni, tanto che la prima serata è già sold out da giorni. Grande soddisfazione per gli organizzatori dell'evento, Gianpiero Canino, di MyNina Spettacoli, Villa Erba e il Comune, che insieme, quasi a sorpresa, hanno dato vita a questa nuova kermesse live di fine estate nell'attivissima Cernobbio, già sede di Parolario, evento letterario scippato a Como, che si svolge proprio in questi giorni a Villa Bernasconi.

Questa sera, per la prima delle tre scalette di concerti in programma, sono attesi per il Lake Spund Park ben 4mila spettatori, ragion per cui lo spettacolo è sold out. Biglietti ancora disponibili per la data di domani, che ha però già venduto 3mila biglietti.

I parcheggi

Parcheggio Bennet

Via Asiago 2, Tavernola (Co)

Parcheggio Tavernola

Via della Concilizione 2 - Tavernola

Parcheggio Ex Galoppatoio

Via Regina 2 - Cernobbio

Il programma

Venerdì 16 settembre

18:30 – APERTURA CANCELLI

19:00 – A.LIVE

21:00 – MARKER

22:00 – MILANGELES

23:00 – MACE

00:20 – T.V.B.

Sabato 17 settembre

18:30 – APERTURA CANCELLI

19:00 – ROBERTA CARRIERI

19:30 – SULUTUMANA

20:30 – MODENA CITY RAMBLERS

22:00 – DAVIDE VAN DE SFROOS

Domenica 18 settembre

18:30 – APERTURA CANCELLI

19:00 – CHERIACH RE

19:30 – AFTERSALSA

20:30 – KITSCH

22:00 – MINISTRI