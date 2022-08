A Cernobbio arriva Lake Sound Park

Dal 16 all'18 settembre 2022, nell’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO), andrà in scena la prima edizione del LAKE SOUND PARK una 3 giorni di concerti.

Nato da un'idea di Mynina, agenzia che produce svariati eventi e spettacoli tra Como e Lugano e supportato da Villa Erba e il Comune di Cernobbio, LAKE SOUND PARK trasformerà l’area dell’ex galoppatoio in una sorta di Parco della Musica sulla sponda dello splendido Lago di Como, immersi nella natura incontaminata, tornerà a riempirsi di emozioni e di musica, con palco e zona food e beverage e con 12 artisti sul palco: un vero e proprio happening musicale che inizierà al tramonto ed accompagnerà il pubblico presente fin nella notte cernobbiese.

Il festival si svilupperà su tre mondi differenti, venerdì 16.09 sarà la serata denominata “The Dance tree” con ospiti dj di fama nazionale, il sabato 17.09 sarà la volta della serata “The Folk tree” che vedrà sul palco dei grandi rappresentanti del mondo folk italiano e si chiuderà la domenica 18.09 con la serata “The Indie-rock tree” dove ci sarà spazio per alcune delle migliori band indie-rock italiane.

La line-up di sabato 17.09

18:30 – APERTURA CANCELLI

19:00 – ROBERTA CARRIERI

19:30 – SULUTUMANA

20:30 – MODENA CITY RAMBLERS

22:00 – DAVIDE VAN DE SFROOS

I biglietti per la serata di sabato 17.09 saranno disponibili DALLE ORE 10 DI VENERDI’ 5 AGOSTO su ticketone.it, verranno messi in vendita dei biglietti early bird (limitati!) al prezzo scontato di 15€ (compresa prevendita) una volta esauriti il costo del biglietto sarà di 20€ (compresa prevendita).

I bambini sotto i 6 anni avranno l’accesso gratuito.

Le line-up del venerdì 16.09 e di domenica 18.09 verranno annunciate rispettivamente il 26 agosto 2022 e il 3 settembre 2022. Le due serate saranno gratuite previa la registrazione su www.eventbrite.it

All’interno dell’area concerti saranno presenti punti bar e numerosi food truck!

E’ previsto un parcheggio gratuito di fronte all’ingresso.

“Il LAKE SOUND PARK nasce dalla nostra volontà di ricreare uno spazio culturale sul territorio che fosse usufruibile a tutte le fasce di età. La sinergia con Villa Erba e la Città di Cernobbio, con i quali condividiamo le idee e gli obbiettivi, ha fatto si che si potesse realizzare questo splendido progetto. Siamo anche molto felici di esser riusciti a proporre due delle tre serate ad ingresso gratuito e la terza serata con un biglietto molto basso.

Questa prima edizione del festival sarà un test per capirne le potenzialità e programmare le edizioni future, ma siamo sicuri che il territorio risponderà positivamente”. Gianpiero Canino, CEO MyNina

"Prosegue il percorso di valorizzazione culturale di Villa Erba, e si allarga a una nuova parte del compendio, quella del galoppatoio - spiega il Presidente Filippo Arcioni.

Permane infatti in me e nel Consiglio la convinzione che queste attività continuino a definire sia l’identità del tutto peculiare di Villa Erba - che non è rintracciabile presso altri padiglioni fieristici - sia l’immagine di luogo iconico del Lago di Como. La collaborazione con MYNINA per la realizzazione di LAKE SOUND PARK rappresenta ora il nuovo punto di partenza per rendere quello del Galoppatoio uno spazio da dedicare alla cultura intesa in senso ampio e fruibile per tutti e soprattutto per i giovani che avranno uno spazio per concerti ed eventi.” Filippo Arcioni, Presidente Villa Erba.

«La Città di Cernobbio è orgogliosa di sostenere questa iniziativa: la nostra amministrazione da sempre crea reti e collaborazioni, per sostenere i progetti che possano dare un plus al nostro territorio. Crediamo che questa sia la giusta via da percorrere e ringraziamo tutte le organizzazioni che lavorano con noi, Villa Erba in primis. L’ex Galoppatoio è un fiore all’occhiello, un luogo ideale dove ospitare eventi per tutti, che vogliamo sempre maggiormente mettere al centro dei nostri progetti investendo energie e risorse concrete» Matteo Monti, Sindaco di Cernobbio.