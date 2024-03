Sul lago di Como riapre il Mandarin Oriental, immerso in un parco botanico e con una piscina infinity di 40 metri

Con l'arrivo della bella stagione riaprono anche i grandi resort sul lago. Il Mandarin Oriental, Lago di Como si trova a Blevio e riaprirà le porte il prossimo 26 marzo. Un nuovo livello di ospitalità è stato raggiunto nel resort, grazie alla collaborazione con il rinomato studio di design Milanese Reveria, e un’esclusiva selezione di inedite esperienze che permetterà agli ospiti di scoprire e vivere la destinazione con autenticità.

Immerso in un lussureggiante parco botanico sulla sponda orientale del Lago di Como, il resort si sviluppa su nove ville separate e offre una spa con piscina interna e sei cabine di trattamento. Oltre che una piscina infinity galleggiante sul lago lunga 40 metri con uno spazioso deck dove gli ospiti possono rilassarsi dall’alba al tramonto.

La sua posizione lo rende ideale sia per una vacanza rilassante, sia per una pausa più dinamica, grazie alle attività organizzate dal Team Sports & Adventure.

Quest’anno Mandarin Oriental, Lago di Como, offre nuove esperienze per vivere la destinazione con autenticità, in location inedite, private e accessibili solo agli ospiti del resort.

Attività esclusive

Una selezione di attività studiate in via esclusiva: dalla scoperta di ricette tradizionali spiegate direttamente dalla voce di abitanti del lago di Como, a momenti unici da trascorrere assaggiando vini biodinamici in compagnia di esperti e sempre in contesti capaci di offrire meravigliose e inusuali viste lago. Gli ospiti alla ricerca di attività più dinamiche possono scegliere di beneficiare della nuova partnership con pluripremiati fitness coaches, mentre, in linea con l’approccio olistitico al benessere di Mandarin Oriental, sono disponibili spazi e momenti per la meditazione nella natura all’interno del rigoglioso giardino.

Queste esperienze autentiche permetteranno agli ospiti di immergersi nella primavera e di assaporare in prima persona i ritmi affascinanti della vita a bordo lago.

Per quanto riguarda gli spazi del soggiorno, le novità riguardano l’intervento dello studio di design milanese Reveria che ha voluto riproporre negli ambienti interni la bellezza della natura che circonda il resort. La scelta delle finiture e dei colori richiamano infatti il panorama esterno, le sfumature del lago, i verdi delle colline, i beige della case che si adagiano sui promontori creando i pittoreschi villaggi vista lago.

Ristoranti e Spa

Il resort è apprezzato anche per l’offerta gastronomica che negli anni si è sempre più arricchita: tre le proposte attive: il ristorante L ̃ARIA, dove gustare una raffinata cucina italiana con influenze giapponesi, con vista mozzafiato sul lago; il CO.MO Bar & Bistrot, col suo menu italiano contemporaneo, l’immancabile pizza e una selezione di drink signature per l’aperitivo e il dopo cena; e il più recente NAMI Cafe, una cucina sana ma golosa, con piatti di ispirazione asiatica ed un tocco internazionale da gustare in una accogliente cornice a bordo lago.

Immancabile l’oasi Spa & Wellness di Mandarin Oriental, che include sei cabine per trattamenti, tra cui due Spa Suite private, un giardino zen, un’area termale affacciata sul lago dotata di idromassaggio, cascata di ghiaccio, bio sauna salina, docce emozionali, sauna

finlandese e bagno turco.

Il rispetto per l'ambiente

Il costante rispetto per l’ambiente e la sostenibilità continuano ad essere tra le priorità del resort che sostiene fortemente l’impegno di Mandarin Oriental Hotel Group. L’hotel si alimenta esclusivamente tramite fonti di energia rinnovabili e mette a disposizione dei propri ospiti veicoli elettrici – con o senza autista – ricaricabili tramite svariate stazioni situate nel resort. Inoltre ha eliminato completamente l’utilizzo della plastica monouso ed è attivo un programma di riciclo della capsule esauste in alluminio, mentre il pane avanzato viene riutilizzato per la produzione di una birra locale.

L’ambientazione romantica del lago, le maestose colline e gli splendidi giardini sono la scenografia ideale anche per matrimoni, feste ed eventi privati.