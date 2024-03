Lago di Como: inaugurato il nuovo pontile di Bellagio

Dopo 4 mesi di chiusura per importanti lavori, lo scalo traghetto veicoli di Bellagio, sul lago di Como, torna pienamente operativo per l’avvio della stagione

primaverile. Lo scalo è stato oggetto di attività di manutenzione straordinaria legate al consolidamento e adeguamento delle strutture fisse, al ripristino del pontile metallico ed all’installazione di un nuovo meccanismo di sollevamento. Tali interventi rientrano nel “Piano Lombardia”, un programma di interventi finanziato da Regione Lombardia per la ripresa economica territoriale.

All'evento - durante il quale è stata inaugurata anche la Motonave Iris, una nave degli anni ’50, oggetto di completo refitting in chiave ibrida, che tornerà a solcare le acque del Lario - hanno partecipato gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca, Innovazione). L'investimento si inserisce in un programma di interventi che Regione ha finanziato complessivamente con 10 milioni di euro per la ristrutturazione dei traghetti pontili di Bellagio (CO), Menaggio (CO), Griante (CO) e Varenna (LC).

"Regione - ha affermato l'assessore Terzi - è impegnata concretamente per il Lago di Como e il suo territorio: in quest'ottica abbiamo stanziato risorse importanti per il rilancio e la piena efficienza dei principali pontili traghetto del bacino lacuale lariano. Lavoriamo per valorizzare la navigazione pubblica in Lombardia e la nostra attenzione è massima affinché strutture, porti e pontili e siano accessibili, efficienti e attrezzati. La navigazione sul Lago di Como è fondamentale per tutta la mobilità del territorio, sia per garantire un servizio di trasporto che interessa cittadini, studenti e lavoratori, sia per accogliere la crescente domanda che deriva dai flussi turistici".

"Positiva anche la novità della motonave ibrida - ha proseguito Terzi - che comporta benefici per l'ambiente attraverso una riduzione delle emissioni inquinanti e una maggiore silenziosità. Stiamo promuovendo un nuovo modo di intendere la navigazione interna, sempre più sostenibile, con ricadute positive per residenti e visitatori e un ulteriore valore aggiunto per l'attrattività turistica di tutta l'area".

"Lo scorso anno - ha detto Fermi - sono stati oltre 6 milioni i turisti che hanno navigato sul lago di Como, a conferma di come stia diventando sempre più attrattivo. In quest'ottica, gli interventi che inauguriamo oggi non fanno altro che migliorare ulteriormente l'interesse turistico che questo bacino è in grado di suscitare. Far registrare un +19% in un solo anno è un segno concreto che stiamo andando davvero nella giusta direzione".

L'assessore Fermi, riferendosi alla doppia inaugurazione di oggi, ha fatto poi notare come "quando si lavora insieme e non ci sono intoppi burocratici si possono rispettare i tempi previsti". "I 10 milioni che abbiamo investito - ha sottolineato - ci consentono di guardare al futuro del nostro lago. Siamo già pronti anche a spegnere la terza candelina quando rientrerà in acqua anche la motonave 'Patria': altro momento storico di attrattività turistica soprattutto per chi su queste navi ci è salito".

Oltre ai 10 milioni messi in campo per i pontili traghetto di Bellagio, Menaggio, Griante e Varenna, la Regione stanzia ogni anno, con una delibera ad hoc, risorse relative agli 'interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea, per la messa in sicurezza e ammodernamento della portualità e delle infrastrutture di trasporto'. Il provvedimento ha finanziato le seguenti opere:

- La realizzazione di due pontili di attracco in località Ossuccio del Comune di Tremezzina (stipula convenzione in corso).

- Il rifacimento del pontile Navigazione Pubblica di linea presso il porto regionale di Torno (in corso).

- Interventi di manutenzione straordinaria pontile navigazione lago, realizzazione biglietteria e ascensore nel comune di Lezzeno (in corso).

- Riqualificazione attracco adiacente al molo con nuovo pontile galleggiante accessibile a portatori di disabilità in Comune di Argegno (avvio: fine febbraio 2025).

- Pontile galleggiante servizio attracco temporaneo e carico scarico presso golfo "La Stupenda" a Bellano (avvio fine febbraio 2025).

- Valorizzazione degli spazi pubblici di Moltrasio - Riqualificazione Riva Grande (avvio fine novembre 2024).

- Adeguamento funzionale rampa a lago in Comune di Tremezzina Loc. Campo (avvio novembre 2024).