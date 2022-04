Lago di Como, nuovo sfregio a una delle ville di Vladimir Solovyev: vernice rosso sangue in piscina

Stamattina 6 aprile i vigili del Fuoco di Como erano intervenuti per spegnere un principio d'incendio nella villa di Menaggio (Laveno) di Vladimir Solovyev, presentatore e oligarca russo molto vicino a Putin. L'incendio sembrerebbe essere stato provocato da alcuni pneumatici dati alle fiamme. Ma, come riporta il Corriere della Sera, anche la seconda dimora di Solovyev a Pianello del Lario, sempre sul Lago di Como, è stata presa di mira in un'azione probabilmente coordinata: la facciata è stata imbrattata con scritte contro la guerra e in piscina è stata buttata della vernice rossa. Negli ingressi le scritte Killer (assassino) e No War.

La reazione della Prefettura di Como

Non si è fatta attendere la reazione della Prefettura di Como che ha comunicato di aver già convocato una riunione tecnica di coordinamento dei Responsabili Provinciali delle Forze di Polizia. Sarà disposta una sensibile intensificazione dei servizi di vigilanza, nelle zone di interesse, da parte delle Forze dell’Ordine. Parallelamente è stata interpellata l’Agenzia del Demanio – cui competono la custodia, l’amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento - per verificare se sia possibile utilizzare sistemi di videosorveglianza e forme di vigilanza privata per una miglior tutela degli immobili in questione.