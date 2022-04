Lago di Como, incendiata la villa del presentatore russo Vladimir Soloviev

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Como all'alba di oggi 6 aprile per spegnere le fiamme che stavano per avvolgere la villa dell'oligarca e presentatore russo Vladimir Soloviev. La villa è in fase di ristrutturazione e si trova a Menaggio (Loveno). Secondo le prime indiscrezioni qualcuno sarebbe entrato abusivamente e avrebbe dato fuoco ad alcuni pneumatici. Si attende la versione ufficiale degli organi competenti che stanno ricostruendo la natura dell'incendio, le autorità hanno già acquisito le telecamere dell'impianto di sicurezza.

Chi è Vladimir Soloviev

Soloviev è uno degli oligarchi russi a cui sono stati congelati, a causa della guerra in Ucraina, alcuni beni tra cui due ville (per un valore totale di 8 milioni di euro) sul Lago di Como. In merito a questa decisione del governo Italiano si era espresso proprio durante una delle trasmissioni che conduce in Russia, The Evening.

Il 58enne, grande sostenitore di Putin, era preoccupato (ancora prima dell'intervento della guardia di Finanza avvenuto il 5 marzo 2022) per la perdita dell'accesso alle sue due mega ville sul lago di Como. Soloviev ha paragonato questo trattamento a quello che molte nazioni attuarono verso la Russia durante la Guerra Fredda. Dice inoltre di aver pagato a carissimo prezzo le due proprietà. Queste le sue parole:

"Ad ogni transazione portavo documenti che dimostravano il mio stipendio ufficiale, il reddito, ho fatto tutto. Le ho comprate e ho pagato una quantità pazzesca di tasse, ho fatto tutto. E all'improvviso qualcuno decide che io, questo giornalista, ora sono nell'elenco delle sanzioni. E subito colpiscono il mio immobile. Apetta un minuto, ma chi ha detto che l'Europa ha diritti di proprietà sacri!".