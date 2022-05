Tregua sulla A9: dal 25 maggio lavori interrotti fino a fine estate

In arrivo un periodo di tregua per la viabilità autostradale nel tratto della A9 tra Como e Chiasso (in entrambe le direzioni). Da quanto si è appreso i lavori per la messa in sicurezza delle gallerie in zona Monte Olimpino saranno sospesi da fine maggio fino a fine estate. Per la precisione l'interruzione dei lavori - che come noto hanno causato nell'ultimo numerose code e problemi con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria - scatterà il 25 maggio, vale a dire il giorno prima dell'Ascensione che è giornata di festa in Svizzera. In questo modo si auspica che i disagi dovuti alla sicura grande affluenza di ticinesi sulle strade comasche potranno essere limitati quanto più possibile.

Intanto è stato reso noto il calendario delle chiusure notturne dei prossimi giorni. nelle notti da lunedì 2 e giovedì 5 maggio e sabato 7 maggio, verranno chiusi anche il tratto tra l'uscita Lago di Como e il raccordo con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate e il tratto Como Centro-Chiasso, in direzione del confine (quindi anche l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate e quella di Como Centro, verso Chiasso). Le interruzioni sono programmate dalle ore 21 alle 5 dal lunedì al giovedì e il sabato da mezzanotte alle 5.