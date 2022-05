Cantiere A9, ancora code. E per una settimana chiusure notturne

Non c'è pace per il tratto autostradale della A9 tra Como e Chiasso. Anche nella giornata del 30 aprile si sono registrati forti rallentamenti dovuti ai lavori in corso, con code tra Ponte Chiasso e Chiasso e tra Como centro e Monte Olimpino. Nuovi disagi sono inoltre attesi questa settimana. Infatti, nelle notti da lunedì 2 e giovedì 5 maggio e sabato 7 maggio, verranno chiusi anche il tratto tra l'uscita Lago di Como e il raccordo con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate e il tratto Como Centro-Chiasso, in direzione del confine (quindi anche l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate e quella di Como Centro, verso Chiasso). Le interruzioni sono programmate dalle ore 21 alle 5 dal lunedì al giovedì e il sabato da mezzanotte alle 5.