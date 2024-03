Instagram e Facebook down: accessi bloccati in tutta Italia

Como e tutta Italia senza i social: oggi 5 marzo Instagram e Facebook non funzionavano e tutti gli utenti hanno avuto problemi dalle 16.28 circa. Tutte le sessioni di navigazione sui social di Meta risultavano scadute e venivano rifiutati i tentativi di accesso da parte di chi provava a inserire le proprie credenziali (nome e password). I disagi sono stati confermati dal sito Downdetector, piattaforma che raccoglie le segnalazioni dei disservizi in rete.

In altre parole ci sono stati problemi con il log in. In alcuni casi l'impossibilità a "loggarsi" veniva motivata con un problema tecnico, in altri casi compariva la scritta: "Password non corretta". Tutto è tornato alla normalità poco prima delle ore 17.30.