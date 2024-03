Un altro pezzo finito del nuovo lungolago: il 27 marzo inaugurazione di piazza Cavour

La città di Como è pronta a celebrare un momento storico: l'inaugurazione del tratto di lungolago davanti a piazza Cavour. Dopo anni di attesa l'elegante passeggiata a lago della città lariana è stata quasi completata (manca il tratto dalla piazza ai giardini a lago). L'inaugurazione ufficiale è prevista per il 27 marzo 2024.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sopralluogo del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell'assessore regionale Massimo Sertori, segnerà l'apertura di questo tratto tanto atteso, dando alla comunità e ai visitatori l'opportunità di godere pienamente delle vedute panoramiche sul lago di Como, da Sant'Agostino fino alla celebre piazza Cavour. La rinnovata area del lungolago rappresenta un fiore all'occhiello per la città e un'attrazione turistica che promette di incrementare ulteriormente il fascino di una delle destinazioni più amate d'Italia. Le opere di riqualificazione, iniziate quasi due decenni fa, hanno come obiettivo non solo il restauro estetico ma e il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità del lungolago per tutti i cittadini e i visitatori, ma anche la realizzazione del sistema anti-esondazione.