"L'idraulico è entrato in casa senza attrezzi, ha parlato 20 minuti e ha chiesto 488 euro": il racconto

Una storia che, come ci spiega la signora Marzia, non finirà certo qui. Al momento preferisce non indicare il nome della ditta ma siamo in possesso di tutta la documentazione e "quando sarà opportuno, spiega Marzia, non avrò problemi a fare nomi e cognomi perché queste cose devono finire".

La storia è fresca dell'altro ieri 13 marzo. Ce la facciamo raccontare: "Avevo notato che qualcosa non funzionava nella doccia. Non scaricava bene e ho chiesto a mio padre di venire a dare un'occhiata prima di sentire un idraulico. Tra una prova e l'altra (apri e chiudi l'acqua e cercare con il fil di ferro di vedere se ci fosse qualcosa incastrato) il vicino del piano di sotto mi chiama dicendomi che stava colando acqua dal muro. Entro nel panico anche perché chi abita sotto di me è un musicista con tanto di studio e strumentazioni piuttosto care. Chiudo l'acqua e chiamo un portale web di pronto intervento H24. Mi garantiscono l'arrivo dell'idraulico in meno di un'ora anzi in mezz'ora massimo un'ora. È un giorno lavorativo normale, non festivo e sono circa le 14 del pomeriggio.

Nel mentre, avendo chiuso l'acqua, la perdita ha cessato. Attendo oltre un ora e 15 con tanto di messaggi disperati via WhatsApp tra me e il pronto intervento. Arriva l'idraulico di cui non vedo mai (nei 20-22 minuti di permanenza) nemmeno la cassetta degli attrezzi. Gli faccio vedere dove è la perdita (quindi non ha dovuto neanche cercare la falla). Lui apre l'acqua della doccia. Poi andiamo dal vicino sotto (2 minuti circa), torniamo su e mi dice che basta che io non utilizzi la doccia e il vicino non avrà problemi. Ottimo, penso, ma lo può riparare questo tubo?. La sua risposta mi lascia di ghiaccio: "Io potrei anche ma e verrebbe a costare dai 2.400 ai 3.000 euro, siccome le basta tenere chiusa la doccia le conviene chiamare un idraulico non in emergenza che le farà pagare molto meno. Per il mio intervento sono 400 euro più Iva". 488 euro in totale. Mi sento mancare. Gli chiedo come sia possibile che per 20 minuti nemmeno di lavoro (non ha mai tirato fuori un attrezzo, manco vista la cassetta) e dove non ha neanche dovuto cercare il guasto perché lo abbiamo indicato noi, una cifra così è spropositata.

Mi risponde che non è un mio amico e che le uscite di emergenza si pagano. Il tutto senza che ne lui, ne il pronto Intervento che ho chiamato mi abbiamo mai fatto vedere un listino. Nulla. Io sapevo che avrei dovuto pagare l'uscita di più data la chiamata di emergenza, ma questa è una truffa perché per 20 minuti non si possono chiedere 400 euro più Iva. Alla fine dato che c'era mio padre (che ha più di 80 anni e cominciava a non sentirsi bene e anche io ero andata in panico) ho pagato con la carta. Non mi è stata nemmeno fornita una fattura regolare ma un foglio, senza ragione sociale ne nulla, dove c'è scritto che la fattura sarebbe arrivata via mail, ma ovviamente dopo oltre 48 ore dal fatto non è arrivato nulla. Non sapevo nemmeno chi fosse quello pseudo idraulico e solo dopo mie assidue lamentele via WhatsApp con il pronto intervento che me lo ha mandato sono riuscita ad avere la sua ragione sociale. Ora sto proseguendo nelle opportune sedi e andrò avanti in tutti i modi possibili. Approfittano dell'urgenza, degli anziani, del panico che può venire ma queste non sono cifre oneste, sono truffe. Spero la mia testimonianza serva ad altri: chiedete sempre il listino prezzi anche se siete in urgenza (loro approfittano di questo). Cercando su internet ho visto che il mio non è il primo caso e che ha fatto le stesse cose a altri. Sono ancora scossa ma andrò fino in fondo. Lo faccio anche per tutti gli idraulici e i lavoratori onesti che per colpa di questi colleghi perdono di credibilità. Bisogna fermare queste follie!".