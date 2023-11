I figli del cratere, il nuovo romanzo distopico di Andrea Bonfanti è immerso nel lago di Como

I figli del Cratere è un racconto distopico ambientato letteralmente nel lago di Como. Nonostante appartenga al genere fantastico, il libro tratta alcuni temi a molto cari all'autore come l'adozione, la sessualità, la violenza e il perdono. Il libro, edito dalla romana PAV Edizioni, si può acquistare online e in libreria. Lo scorso 4 novembre è stato presentato in anteprima alla Fiera della Microeditoria di Chiari. Il prossimo anno l'autore, Andrea Bonfanti, presente al Salone del libro di Torino per un firma copie presso lo stand della casa editrice.

Sinossi

Nel Ventiseiesimo secolo, la crisi climatica ha quasi azzerato la vita sulla Terra e, dalle rovine di una civiltà tecno-dipendente e iper-connessa, è emersa una società di profughi. Mentre gran parte della popolazione mondiale cerca nello spazio una seconda possibilità, sulla Terra, nel fondale argilloso di quello che un tempo era un bellissimo lago, hanno trovato riparo i pochi sopravvissuti dell’Italia settentrionale. In questo luogo buio e polveroso, soprannominato “il Cratere”, vengono gettate le basi di una rinata umanità.

Ayzen Myoo ha ventisei anni ed è uno dei più desiderati gigolò del tempio di Mithra, epicentro dei servizi di natura spirituale e sessuale del Cratere. Da tempo ha perso la fede, così come i legami con la madre adottiva e sembra che niente e nessuno possa distoglierlo dal torpore della sua routine.

Il risvegliarsi di un potere decadente e corrotto, tuttavia, costringerà Aizen a confrontarsi con il suo misterioso passato e a mettere in discussione tutto il suo mondo, nel tentativo di riconciliare i figli del Cratere: da un lato la sua gente, il popolo dei bassifondi; dall’altra la civiltà degli Eletti, dispotica e assetata di potere.

Andrea Bonfanti

Fin da bambino è appassionato di cinema e letteratura, con una particolare ossessione per i film dell’orrore di serie b, la fantascienza e il fantasy. È laureato in Scienze dei beni culturali e in Economia, oltre che diplomato in regia e produzione video presso l’Istituto europeo di design. In adolescenza, con la complicità degli amici, comincia a produrre i suoi primi cortometraggi, per lo più parodie di film horror e, dopo alcuni anni di gavetta, fonda la sua casa di produzione video.

Parallelamente al lavoro di regista pubblicitario e documentaristico, coltiva una grande passione per la scrittura. Esordisce come autore nel marzo 2023 con il romanzo I fantasmi di Iris, edito da Delos Digital. Nell’autunno del 2023 viene pubblicato il suo secondo libro, I figli del Cratere, edito da PAV edizioni, un romanzo distopico con sfumature cyberpunk e biopunk, che racconta l’epopea di uno gigolò in un’Italia devastata dal cambiamento climatico.