Ai mondiali della pizza c'era anche Hasan del Gran Fuoco: per lui 3° posto per la pizza più larga

Ai campionati mondiali della pizza che si sono svolti a Parma c'era un altro pizzaiolo proveniente da Como che si è distinto conquistando un podio. Si tratta di Hasan Kaya, pizzaiolo del Gran Fuoco di via Milano. Per lui terzo posto nella categoria della pizza più larga. La sua margherita, fatta con un impasto speciale del peso di 500 grammi (stesso impasto e steso peso per tutti i concorrenti, ovviamente) era larga tra i 102 e i 104 centimetri. Il tempo a disposizione per stendere, preparare e cuocere era di conque minuti.