Green pass, è obbligatorio in Autogrill?

Molti lettori ci hanno scritto anche in vista del grande esodo estivo: ecco come comportarsi in autogrill

Ieri, sabato 7 agosto è stato il primo esodo delle vacanze italiane 2021. Moltissime auto si sono riversate sulle autostrade. Un classico intramontabile dei primi di agosto come le lunghe code da bollino nero (come ieri 7 agosto) e da bollino rosso (come previsto per i prossimi fine settimana del mese).

Il dubbio e la domanda che si sono posti molti comaschi che hanno scritto alla redazione è questa: in Autogrill serve il green pass?

Gli Autogrill, un pò come gli alberghi, sono sempre stati trattati in maniera particolare anche quando si trattava di lockdown o erano in vigore le limitazioni della zona rossa. Questo perchè sono considerati luoghi di passaggio, servizi essenziali e quindi anche quando i ristoranti erano chiusi o servivano solo con takeaway e asporto, gli Autogrill potevano erogare pasti al chiuso (con mascherine, distanziamenti e tutte le precauzioni). Potevano, in poche parole, stare aperti.

Anche nei nuovi decreti non si parla direttamente di Autogrill ma sono considerati come locali al chiuso quindi devono seguire le stesse regole dei ristoranti al chiuso (dal 6 agosto): chi vuole consumare al tavolo seduto dovrà mostrare il green pass.

Discorso diverso, invece, per chi consuma al bancone: in questo caso, infatti, non è richiesta la certificazione. Il decreto, anche per i bar parla chiaro: chi consuma al bancone non ha necessità di esibire il green pass.

Forse però non si è tenuto conto dell'ingente numero di persone che affollano gli Autogrill in queste settimane che per lo piu stanno in piedi, mangiano un panino e ripartono. E dalle foto che abbiamo ricevuto non sembra siano rispettate le distanze e in certi casi, anche se rari, nemmeno l'uso della mascherina.

Comunque per chi se lo fosse chiesto la regola dell'Autogrill è questa: niente Green Pass per consumazione in piedi o al bancone, sì se ci si siede al tavolo.