Green Pass dal 6 agosto: le 7 domande più frequenti

Dal 6 agosto sarà "obbligatorio" esibire il Green Pass in Italia per alcune attività. Ecco le domande più frequenti ( e le relative risposte) per sapersi orientare.

1) Il Green Pass è valido con una dose?

Per accedere ai ristoranti, cinema, teatri, eventi e piscine è valido per chi ha ricevuto alemno una dose

2) Se non sono vaccinato posso avere il Green Pass?

Sì, se hai un test negativo molecolare o antigenico. Con il tampone il certificato verde vale 48 ore. Anche chi è guarito dal covid può ricevere una certificazione che dura 6 mesi dal momento della guarigione che chiaramente deve essere dimostrabile. Per chi ha fatto le due dosi di vaccino il Green Pass ha una durata di 9 mesi. Sulla pagina del Governo (https://www.dgc.gov.it/web/) come scaricarlo e ottenerlo.

3) Per andare al supermercato devo avere il Green Pass?

No, per supermercati farmacie, negozi vari e anche i ristoranti all'aperto non è al momento richiesto. Anche in questo caso vanno rispettati i distanziamenti e la percentuale di capienza del locale in base al decreto in essere.

4) Come funzionano le multe?

Saranno i gestori e/o i titolari delle vari attività dove è richiesto il Green Pass a doversi accertare che la norma sia rispettata. In caso di controllo da parte degli organi competenti se l'attività non è a norma possono essere multati sia i titolarii/gestori che i clienti. Le multe vanno dai 400 ai 1000 euro. Se un locale per tre volte (in giorni differenti) viola la disposizione rischia la chiusura da 1 a 10 giorni.

5) Fino a che età e in che casi non è richiesto il Green Pass

Fino ai 12 anni i bambini sono esentati. Lo stesso vale, come riportato sul sito del minstero della Salute, per soggetti esenti con idonea certificazione medica

6) Capienze teatro, cinema, eventi

Il Green Pass va sempre presentato in questi luoghi e occasioni sia al chiuso che all'aperto. In zona bianca la capienza all'aperto è consentit fino al 50% di quella autorizzata e al chiuso al 25% (stessa percentuale per gli stadi e gli eventi sportivi)

7) Sui mezzi di trasporto va mostrato il Green Pass?

Al momento no. Si può salire su bus, metro, treni ecc...anche senza esibire il certificato verde.