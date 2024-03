C'è una giungla in via Milano alta: piante delle case comunali senza controllo

Nel cuore di via Milano Alta a Como, un angolo di città si trasforma lentamente in una giungla urbana, al centro delle lamentele dei residenti locali. Le abitazioni comunali della zona sono circondate da un rigoglioso ma incontrollato verde, dove alberi e piante crescono in modo selvaggio, oltrepassando i confini del ragionevole e dell'accettabile. Un lauro in particolare è diventato il simbolo di questa lotta tra natura e urbanizzazione, con i suoi rami che osano invadere le case, mentre un tappeto di foglie invade i terreni privati, trasformando giardini e cortili in scenari da foresta pluviale.

Non si tratta solo di un problema estetico o di manutenzione; la situazione ha conseguenze tangibili sulla vita quotidiana dei residenti. Alcuni di loro hanno segnalato problemi di respirazione e irritazioni agli occhi, probabilmente causati da reazioni allergiche alle piante stesse o agli insetti che attraggono. I residenti hanno espresso le proprie preoccupazioni, inviando diverse segnalazioni al Comune nella speranza di una soluzione. Purtroppo, queste richieste di aiuto sembrano essere cadute nel vuoto, lasciando i cittadini a fronteggiare da soli questa giungla. "Ormai la situazione ha raggiunto un punto non più tollerabile - dicono i residenti del civico 230 - non se ne può più, bisogna intervenire. Il verde è bello ma va curato e valorizzato, non va lasciato a se stesso".

Le fotografie scattate dai residenti documentano con chiarezza l'estensione del problema: il giardino delle case comunali appare come una terra di nessuno, dove la natura ha preso il sopravvento sull'uomo, testimoniando un'assenza totale di manutenzione del verde pubblico. Queste immagini non solo catturano l'aspetto fisico del disordine, ma evocano anche il senso di abbandono e di frustrazione provato dalla comunità.

Di fronte a questa situazione di degrado e ai rischi per la salute e la sicurezza, i residenti di via Milano Alta chiedono un intervento urgente da parte delle autorità. L'appello è chiaro: è necessaria una strategia di gestione del verde che rispetti il delicato equilibrio tra spazi urbani e natura, garantendo al contempo la sicurezza e il benessere dei cittadini.