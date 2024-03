Como celebra la giornata in memoria delle vittime del covid

Lunedì 18 marzo Como celebrerà la giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. L'appuntamento è alle ore 11 davanti al monumento situato in fondo a viale Geno che è stato inaugurato nel marzo 2021. Alla cerimonia parteciperanno le istituzioni locali e le autorità civili e militari. Per l'occasione, per garantire lo svolgimento della cerimonia, è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 10 alle 12 della mattina di lunedì.

L'installazione del monumento era stata promossa da Fondazione Alessandro Volta nell’area adiacente alla Villa. La stele è un’opera ispirata dalla pandemia, realizzata dallo scultore Vito Valentino Cimarosti e donata alla città da Fondazione Alessandro Volta grazie alla generosa offerta dell’azienda Pusterla Marmi.