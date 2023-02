Giornata Mondiale del Malato: venerdì alle 15 al Sant’Anna la messa con il vescovo

La trentunesima edizione della Giornata Mondiale del Malato vedrà la celebrazione di una messa officiata dal vescovo di Como, il cardinal Oscar Cantoni nella cappella dell’ospedale Sant’Anna venerdì 10 febbraio alle ore 15. All’interno della cappella, fino al 30 aprile, resta l’obbligo di indossare la mascherina mentre non ci sono più limitazioni rispetto alla capienza (max 60 posti).

La messa celebrata dal vescovo sarà trasmessa in streaming sul canale You Tube de Il Settimanale. Le televisioni dei reparti saranno inoltre attivate gratuitamente per poter seguire, sul canale 100, le celebrazioni in diretta. Nella stessa giornata all’ospedale Sant’Anna sarà celebrata una messa anche alle ore 7.30 (le messe sono celebrate dal lunedì al sabato alle 7.30 e alle 16, la domenica e i festivi alle 10 e alle 16). All'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù la messa è celebrata alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì e alle ore 17 il sabato e la domenica.

“Dobbiamo tutti compiere un grande sforzo di misericordia per essere vicini a chi soffre, per consolare coloro che sono nel pianto, liberandoci dall’avere cuore solo “per sé”, che porta alla sclerocardia, quella malattia del cuore che lo rende duro, insensibile” osserva padre Alessandro, responsabile della Cappellania dell’ospedale Sant’Anna.